Zwei Sitzungen

Langenhagen (ok). Die erste Ratssitzung im neuen Jahr steht an. Ternin ist am Montag, 14. Januar, im Ratssaal. Achtung: Beginn ist seit diesem Jahr wieder um 18 Uhr. Eine breite Themenpalette steht auf dem Programm: Es geht unter anderem um den Haushalt, die Zügigkeit an weiterführenden Schulen, das Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum Inklusive Schule (RZI), eine neue Mensa, Jugendtreff und Schule für Engelbostel sowie Weiherfeld-Ost. Außerdem soll Musikdirektor Ernst Müller die Ehrenbürgerwürde verliehen werden. Bereits einen Tag später – am Dienstag, 15. Januar, trifft sich der Verkehrs- und Feuerschutzausschuss um 17.45 Uhr im Ratssaal. Dann wird unter anderem über das gemeinsame Feuerwehrgerätehaus für Kaltenweide und Krähenwinkel, über ein integriertes Mobilitätskonzept für Godshorn und über Straßensanierung in Schulenburg diskutiert. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können wie immer Fragen gestellt werden.