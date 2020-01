Zwei Tage Hallenkick

RKS: Sparta-Turnier am 25./26. Januar

Langenhagen (ok). Zwei Tage Budenzauber bei DJK Sparta Langenhagen am Sonnabend, 25., und Sonntag, 26. Januar, in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule. Los geht es an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr. Während am Sonnabend zweite, dritte und vierte Vertretungen beim atlas BKK ahlmann Cup am Start sind, kicken am Sonntag Kreisigisten. Am Start sind an einem der beiden Turniertage zum Beispiel die Lokalrivalen TSV Godshorn, MTV Engelbostel-Schulenburg und Srpski FK, aber auch TSV Fortuna Sachsenroß, SV Croatia, SG Blaues Wunder und SV Borussia Hannover sowie der SV Ihme-Roloven und SV Türkay Sport. Vom SCL, aus Mecklenheide, Davenstedt, Wettmar, Empelde, Stöcken und Laatzen kommen zweite Vertretungen. Auch mit dabei: SC Elite und MTV Rethmar.