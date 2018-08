Zwei Termine

Langenhagen (ok). Zwei Termine bietet die Touristikabteilung des Langenhagener Motorclubs (LMC) im September an. Am Donnerstag, 6. September, findet ab 19 Uhr der Clubabend im Restaurant Elektra am Buschkamp statt. Minigolf ist am Freitag, 21. September, um 16.30 uhr auf der Bahn am Silbersee. Mitteilung bitte unter der Telefonnummer (0160) 97 34 90 70.