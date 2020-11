Zwei zusätzlich

Langenhagen (ok). Eine gute Nachricht in der Corona-Pandemie: In Langenhagen fahren ab dem 30. November zwei zusätzliche Schulbusse Zur Entlastung. Auf der Linie 480 vom Friedhof in Godshorn bis zum Rathaus geht es um 7.37 Uhr los. Der Bus auf der Linie 610 startet in Kaltenweide um 7.30 Uhr und fährt bis zum Berliner Platz durch.