Zweite Runde

Langenhagen (ok) Der Auftakt am vergangenen Sonntag war fantastisch, jetzt geht es am 4. Juli bei den Jazzmatineen in die zweite Runde. Zu Gast ist im Rathausinnenhof zwischen 11 und 14 Uhr die "Jazz Connection" aus den Niederlanden. Wie immer lautet das Motto "umsonst und draußen".