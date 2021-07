Zweite Runde der "Statt-Kirche"

Resse. Die „Statt-Kirche“ geht in die zweite Runde - am Sonntag, 11. Juli, um 18 Uhr wollen wieder viele Interessierte und Neugierige „noch kurz die Welt retten“.

Die Kapernaum-Kirchengemeinde probiert ein weiteres Mal, statt zum klassischen Gottesdienst zu einer Stunde Besinnung, Nachdenken, Austausch und Gemeinschaft einzuladen – Achtung: jetzt am frühen Abend.

Es wird wieder einen kurzen Impuls geben, der Tim Bendzkos Musiktitel zitiert und zum anschließenden Dialog bei Wasser und Wein anregt. Die Gespräche müssen sich dabei nicht auf Helfen und Helfen lassen beschränken. Auch „Gott und die Welt“ sind immer willkommen.

Der Resser Kirchenvorstand freut sich über ein gut besuchtes Gemeindezentrum in der Martin-Luther-Straße 10. Selbstverständlich steht parallel die Kirche auch wieder offen für stille Momente, einen Augenblick des Innehaltens und für Gebete.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; allerdings werden Name und Telefonnummer in bewährter Form erfasst.