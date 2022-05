Zweite Runde zum Haushalt

Langenhagen (ok). Haushalt, die Zweite: Die Verwaltung hat jetzt der Politik einen neuen Vorschlag unterbreitet, in den die Haushaltsanträge eingearbeitet sind. Über den wird in der nächsten Ratssitzung digital per Videokonferenz und in Präsenz im Schulzentrum. Termin ist am Montag 9. Mai, ab 18.30 Uhr. Als weitere Themen stehen zum Beispiel die Konzeption der Kulturlandschaft, die Qualitätsoffensive der Ganzagsgrundschulen,, eine Gewerbefläche in Schulenburg-Süd und das Verkehrsgutachten An der Neuen Bult auf der Tagesordnung. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.