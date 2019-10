Zweiter Abschnitt der Baustelle Allerweg

Arbeiten zwischen Helmeweg und Kurt-Schumacher-Allee haben begonnen

Langenhagen. Der Ausbau des Allerwegs von Ilseweg und Kurt-Schumacher-Allee ist so weit vorangeschritten, dass die Baustelle mittlerweile in den zweiten Bauabschnitt gewechselt hat. Er befindet sich zwischen Helmeweg und Kurz-Schumacher-Allee. Dort wird zunächst der Regenwasser-Kanal erneuert. Danach werden die oberen Schichten der Gehwege sowie der Fahrbahndecke abgetragen. Sie werden komplett wieder neu aufgebaut. Während der Straßenarbeiten wird der Allerweg zwischen Bodeweg und Kurt-Schumacher-Allee gesperrt. Diese Sperrung wirkt sich ebenfalls auf die Einmündungen Helmeweg und Spreeweg sowie die Kreuzung Havelweg aus. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Zufahrt der Grundstücke zwischen Ilseweg und Bodeweg wird weitgehend möglich sein. Die anderen, im Baustellenbereich liegenden Grundstücke sind weitestgehend fußläufig erreichbar.Seit April dieses Jahres lässt die Stadt Langenhagen im Allerweg zwischen Ilseweg und Kurt-Schuhmacher-Allee die Gehwege sowie die Fahrbahn grundhaft sanieren. Die Arbeiten im ersten Abschnitt von Ilseweg bis Helmeweg sind nahezu abgeschlossen. Nachdem der neue Asphalt aufgebracht wurde, werden in den Bereichen des Gehweges und der Pflanzinsel noch punktuelle Restarbeiten durchgeführt. Die Stadt Langenhagen investiert knapp eine Million Euro in den Ausbau des Allerwegs zwischen Ilseweg und Kurt-Schumacher-Allee. Dabei erhält die Straße beiderseits der Fahrbahn, vereinzelte Pflanzbeete, die zur Verkehrsberuhigung beitragen werden. Die Gehwege werden in den Kreuzungsbereichen mit taktilen Leitsystemen ausgestattet, mit deren Hilfe sich Blinde und Menschen mit Seheinschränkungen besser orientieren können.