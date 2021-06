Zweiter Anmeldetag

Langenhagen. Der zweite Anmeldetag an der IGS SüD Langenhagen findet am Donnerstag, 10. Juni, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Besucher benötigen einen negativen Corona-Schnelltest, alternativ können sich Eltern auch vor Ort in der Schule testen lassen. Die entsprechenden Anmeldeunterlagen können auf der Homepage (www.igs-sued.de) runtergeladen oder aber auch in er Schule ausgefüllt werden. Auf der Homepage stehen zudem zahlreiche Informationen über die IGS SÜD Langenhagen zur Verfügung: Videoclips, Präsentationen und weitere spannende Inhalte geben einen umfassenden Überblick über die Schule und einen detaillierten Einblick in die aktuelle Schulentwicklung. Denn die IGS SÜD wird am dem kommenden Schuljahr digital. Alle Schüler und Schülerinnen der Klasse eins bis zehn werden mit iPads lernen.