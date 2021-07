100 Futon-Betten für Flutopfer

Onlineshop für Wohnmöbel aus Langenhagen spendet

Langenhagen. Geschäftsleiter Hannes Reitzig hilft unbürokratisch über die FirmenwebsiteVerwüstete Straßen und Häuser, überflutete Ortschaften – und riesige Erd- undSchlammlawinen, wohin das Auge blickt: Bei den Folgen der extremen Niederschläge inNordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz handelt es sich um eine der größtenUnwetterkatastrophen in Deutschland. Viele Menschen haben kein Dach mehr über demKopf geschweige denn ein Bett, indem sie sich von der Mühe der Aufräumarbeiten ausruhenkönnen. Hannes Reitzig (31), Geschäftsleiter von .das Wohnkonzept, einem Onlineshop fürWohnmöbel aus Langenhagen, gehen die schrecklichen Bilder aus den Unwetterregionennicht mehr aus dem Kopf. Aus Solidarität mit den Bedürftigen spendet er deshalb 100hochwertige weiße Futonbetten der Marke LIAN des Herstellers Relita – Verkaufspreis 329Euro pro Liegestätte – ein Gesamtwert von mehr als 32.000 Euro.„Wir geben denen etwas zurück, die in Not geraten sind“, sagt Reitzig bescheiden. Er lebtevon 2014 bis 2015 im ebenfalls von der Umweltkatastrophe betroffenen Hagen in Westfalenund leitete dort eine Versicherungsagentur. Die Stadt ist ihm deshalb besonders vertraut. Inengem Kontakt steht er dort mit Timo Schisanowski, Parteivorsitzender der SPD Hagen undRatsherr in der Stadt sowie mit Mark Krippner (SPD), stellvertretender Bürgermeister imStadtteil Hohenlimburg. Von beiden weiß er, dass viele Menschen Hilfe benötigen.Der Weg zum kostenlosen Bett ist für Betroffene kinderleicht: Einfach auf die Website https://www.daswohnkonzept.com gehen und dort oben rechts auf den roten Reiter „Wirhelfen“ klicken. Sofort öffnet sich ein Onlineformular zum Ausfüllen für die persönlichenAngaben. Den Nachweis der Bedürftigkeit liefert ein hochzuladendes Bild vom entstandenenSchaden. „Wir helfen dann sofort und unbürokratisch. Gehen mehr als 100 berechtigteAnfragen bei uns ein, überlegen wir unsere Spende aufzustocken“, berichtet Hannes Reitzig.