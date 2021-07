115 Schlüssel für die nächsten Türen

IGS Langenhagen verabschiedet ihren Abiturientenjahrgang

Langenhagen (ok). Alles war für eine Abiturienten-Entlassung im Garten der IGS Langenhagen geplant. Doch dann kam der große Regen. In einer "Hauruck-Aktion" ist die Sporthalle am Vormittag in eine Veranstaltungshalle umgewandelt worden, damit die Schüler und Lehrer im Trockenen sitzen konnten. Kleiner Wermutstropfen: Die Eltern konnten wegen der aktuellen Bestimmungen in Sachen Corona-Pandemie nicht mit dabei sein, konnten die Feier aber von zu Hause im Live-Stream auf You tube verfolgen. Ein Festakt mit Reden und vielen humoristischen und musikalischen Einlagen. Durchs Programm führten gekonnt und souverän die beiden Moderatoren Linn Degner und Thore Krebs. Und Linn Degner wurde zweimal selbst für Auszeichnungen auf die Bühne gebeten. Mit 1,0 legte sie die beste Abiturprüfung unter den insgesamt 115 Schülern dieses Jahrgangs ab. Und für ihre besonderen Leistungen im Fach Physik gab es eine einjährige Mitgliedschaft in der deutsch-physikalischen Gesellschaft sowie einen Buchpreis. Eine Auszeichnung, die auch ihr Mitschüler Salem Nazir für seine guten Leistungen im Fach Physik bekam. Auch die drei besten Abiturienten bekamen Buchpreise, insgesamt haben 19 ihre Reifeprüfung mit einer Eins vor dem Komma bestanden. Schulleiter Timo Heiken bezeichnete alle Absolventen als Gewinner, Das Zeugnis sei das Rüstzeug, das im nächsten Lebensabschnitt helfen werde. Es sei der Schlüssel für die nächste Tür. Heiken an die Schüler: "Lasst euch bloß nicht einreden, dass die Jugend immer schlimmer wird." Und wenn auch nicht immer alles im Leben glatt laufe, gelte stets das Motto: hinfallen, aufstehen, abklopfen, Krone abputzen und weiter geht's. Jahrgangsleiterin Marion Müller-Sack gab den Schülern mit auf ihren Lebensweg: "Ihr könnt mit eurer Zeit machen, was ihr wollt, aber macht was Sinnvolles!" Zeit kann genutzt werden, um ein Ziel zu verfolgen, aber auch genossen und verschwendet werden. In Corona-Zeiten sei es für diesen Jahrgang schwierig gewesen zusammenzuwachsen, aber er sei einfach "zauberhaft" gewesen. Mit ausnahmslos positiven Attributen ist auch Christine Axt als Schulsekretärin in den Ruhestand verabschiedet worden. Hilfsbereit, aufmerksam und interessiert - so das Urteil über das "Herzstück in der Schule".Die Abiturienten im Einzelnen: Hasan Al Saydali, Roqaya Al Saydali, Marie Anczkowski, Finn Asmussen, Pia Asmussen, Emily Auf dem Berge, Luca Bär, Carina Bethke, Nick Betz, Lukas Block, Maleen Bohne, Christopher Bugs, Lucas Burgath, Finn Carus, Sezer Cilbo, Joana Nicole Corell, Linn Degner, Serhat Demir, Alexander Dering, Vanessa Dermaku, Anis Derouiche, Justin Brian Ebeling, Annika Helene Eilhardt, Lilyan Elik, Fabian Erbrich, Jona Falkewitz, Felix Fernandez Rodriguez, Janine Franke, Oscar Cornelius Frenkel, Katja Fromm, Simon Ganteföhr, Clara Giesche, Bilan Göcmen, Nicolas Haase, Paula-Marie Hallensleben, Luka Hansing, Johanna Harbrecht, Rieke Haster, Julia Henke, Anna Leonie Herrmann, Mara Herschel, Denise Hettwer, Lea-Catharina Holz, Stina Hormann, Tim Horn, Nicolas Iwanowski, Elliot Johnson, Lea-Louisa Kaatze, Hannah Koszewski, Thore Krebs, Antonia Krübbe, Nina Kubica, Emely Kubsch, Madita Kuhtz, Brix Lichtenstein, Clara Helene Lochstampfer, Julia Lorenzen, Julian Marks, Zusanna Matuszak, Elilia May, Emma-Malin Meiners, Merian Menon, Luca Tim Mertens, Kristin Meyer, Mette Maleen Milark, Danielle Milesic, Finn Ole Möhring, Jessica Mohsseni, Antonio Morrone, Caren Müller, Nils Müller, Salem Nazir, Ribanna Negelmann, Julia Marie Niemann, Sina Ohlendorf, Adem Özmen, Hilal Özüduru, Cedric Peters, Marlene Pieper, Jonas Planke, Panthea Poersch, Justin Rebig, Kristina Reiche, Olga Repp, Daniele Rizzo, Alexandra Rühl, Sophie Sassenberg, Carla Elisa Schappert, Emma Schedl, Bennet Schmidt, Leonie Schneider, Robert Schwänke, Mirco Seel, Luca Segreff, Sevkan Seven, Imran Skoray, Emma Louise Smith, Jonathan Söhngen, Till Stahlhut, Luna Ellice Steege, Jennifer Stevens, Nina Stumm, Lena Suslik, Fatma Taha Basch, Noura-Barro Tangara, Anastasija Tesic, Kinga Thimm, Aischa Tomaszewski, Thore Tospann, Isabelle Triechelt, Hannah Marleen Ulrich, Denise Wegsel, Hanna Willig, Anna Philine Witzke, Kim Sophie Zweigait.