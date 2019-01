150 Sportabzeichen an der Grundschule

Verleihung am Mittwoch, 30. Januar, um 9.45 Uhr in Krähenwinkel

Krähenwinkel.Die Grundschule Krähenwinkel verleiht am Mittwoch, 30. Januar, um 9.45 Uhr im schulischen Rahmen die Sportabzeichen an die Schülerinnen und Schüler . Die Veranstaltung findet in der Vorhalle der Schule statt. Von den 160 Teilnehmern haben 150 die erforderlichen Disziplinen erfüllt. Die folgende Aufstellung beinhaltet alle Teilnehmer .Zur Erklärung : Bronze=B , Silber=S , Gold=GIm Einzelnen: Lilly Sol Albrecht 1.S, Lilien Al-Rawi 3.S, Mika Leon Anders 5.G, Colin Bajo Assassi 5.G, Henri Austermann 2. B, Pawel Baltazar 1.B, Marit Baltruschat 2.S, Sophie Baranyai 2.S, Azat Baslioglu 1.S, Levi Bergmann 2. S, Ciwan Bilecik 2.S, Havin Bilecik 1. B, Narin Bilecik 2. S, Mila Bischoff 1. S, Kevin Bismayer 4. B, Jan-Frederik Bode 1. S, Michael Böhme 2.B, Julia Bretz 2.B, Katharina Bruch 3.S, Finn Brüggemann 3. S, Baltazar Bryl 1. B, Liam Ralf Bundtzen 1. S, Liara Sophie Bundtzen 1.B, Marie Ester Cofre Lizame 1.S, Ella Cortez 2. S, Fernadez Emilia Cumbre 1.B, Tarja Cvelanovski 1.B, Max Daniel 2. B, Asif Dogru 2.B, Moritz Duckert 2. G, Noah Dlugokecki 1. B, Esther Dyck 1. S, Greta Eggert 1. B,Leni Eggert 2.S, Kasra Eksiri 2. B, Joel Euhus 2.S, Leonard Franke 1.S, Leonie Franke 2.S, Cristina Friedrich 3.G, Luca Friedrich 3.S, Tobias Friedrich 1. G, Livia Marie Fuchs 1. S, Konstantin Funke 3. S, Yassin Gasch 1. B, Badian Goban 1. B, Mohamed Goban 2.G, Janne Grundstedt 1. S, Jonte Grundstedt 4.G, Max Gundlach 2.S, Dajmann Haas 3.B, Rayan Haji 1. B, Clara Hartmann 1. B, Leon Hausigk 1. S, Ben Henneke 5. S, Luis Herrmann 3.S, Joris Hollstein 2. S, Nuca Holzhausen 4. S, Mira-Felicia Jäckel 2. S, Kaja Kaiser 2. B, Anastasia Kammerer 2. S, Anna Kammerer 2. B, Jonas Karch 3. S, Alexia Karpov 2. S, Mustafa Khalil 1. B, David Kiwon 1.B, Philip Klaus 2. B, Jan Klein 1. B, Maximilian Klostermann 1. B, Moritz Königshofen 3. G, Nikolai Gabriel Königshofen 5. G, Florent Koj 2.B, Niklas Karch 1. B, Arne Krieger 3.B, Luca Kurzich 4.G, Wen-Lung Laake 4. B, Leyna Lange 2.S, Lea Lasoreschen 1. B, Bjarne Lawrenz 1. B, Jonas Liegner 1. B, Frederik Lorenz 2. B, Leon Lüdeke 2. S, Tim Lürsen 2. S, Noah Menzel 1.G, Jasper Mertin 2. S, Joyce Meyer 3.B, Jasper Moldenhauer 1. B, Serafina Mücke 2. S, Emilia Muhic 2. S, Selina Muhic 2.B, Nora Müller 2. B, Sidra Musa 1. B, Jolina Nahel 1. B, Juna Nagel 2. B, Finn Neumeister 1. B, Louis Ogierman 1. B, Gowana Omar 1.B, Nils Önem 2. B, Angelique Ortelbach 1. S, Bruno Othmer 1. B, Joris Parthier 2. G, Karl Parthier 2. G, Antonie Patjens 4. S, Finja Peterkord 2. G, Joshua Philipp 1.B, Connor Piegsa 4. B, Lina Pinkepank 2. S, Hermine Poppendieck 1.S,Julian Quint 1. B, Lea Ressmeier 2. B, Lucas Reßmeyer 2. S, Aurora Linn Reuper 2.S, Devin Finn Reuper 3. S, Oskar Rogowski 1. B, Lenia Rupp 2. S, Alina Schäfer 3. G, Maximilian Schindler 2. B, Joel Schmidt 4. S, Lara-Marie Schrickel 2. B, Tim Schrickel 2. B, Svea Schubert 1. B, Nele Schulz 1. S, Marion Maurelio Schulze 1. S, Tim Schulze 4. G, Robert Schumacher 2. B, Sara Schwänke 2. B, Kilian Schwarze 1. B, Julien Schymosch 2. B, Jette Seeßelberg 2. B, Kourosh Sharbaf 2. B, Tore Sellmann 4.G, Marc-Leon Skwirblies 1.B, Aaron Staude 1. B, Carlotta Steege 2. S, Jason Julian Straub 2. B, Mena Sulaiman 1. B, Elif Suveren 1. B, Zerina Tahirovic 1. S, Junis Thale 2. G, Linus Trapp 1. S, Rhianna Ubben 1. B, Adrian Volkert 2. S, Klara-Frederike Vollmer 3. S, Charlotte von Wick3. S, Zoe Warning 1. S, Chayenne Warrener 3. S, Maya Weik 3. S, Hannah Weiß 1. B, Laura Wöhler 2. B, Celine Zimmer 2. G, Estelle Zimmer 1.G