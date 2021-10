20 Jahre Musikalischer Salon Langenhagen

Galakonzert mit dem Ensemble Operamobile

Krähenwinkel. Mit einem Galakonzert unter dem Titel „Ist die Welt auch noch so schön“ erinnert das Ensemble Operamobile an den Beginn der Veranstaltungsreihe „Musikalischer Salon Langenhagen“ vor 20 Jahren im Brinker Park. Weitere Aufführungsorte waren die Post in Engelbostel, das Forum und der Festsaal Langenhagen. Seit 2016 finden die Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel statt.Das Programm des Galakonzerts steht unter dem Motto von Paul Linckes „Ist die Welt auch noch so schön" aus „Frau Luna“. Arien, Duette und Ensembles aus Operette, Musical und Oper von Leo Fall,Emmerich Kálmán, Frederick Loewe,Paul Lincke, Franz Lehár bis hin zu Wolfgang Amadeus Mozart zeigen die große Bandbreite des Repertoires von Operamobile. Sei es nun „My Fair Lady“ „Der Liebe Augustin“, „Die Lustige Witwe“, die „Czárdásfürstin oder „Don Giovanni“. Mitwirkende sind Bettina Delius, Kathelijne Wagner, Jan Bukowski, Tadeusz Galczuk, Alexander Senger,Won Lim, Jisoo Lim.Das Galakonzert findet statt am Donnerstag, 21.Oktober um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel. Der Eintritt beträgt 24 Euro, ermäßigt 20 Euro inklusive Kaffee und Kuchen ab 13.30Uhr. Info und Reservierung: Telefon 0511/213 59 068,wunderzauber@yahoo.com, www.operamobile.de.Die Veranstaltung findet unter der 3-G-Regel statt.