2.000 Zuschauer, 3G, ohne Maske

Scorpions: neue Bedingungen beim Spiel am Sonntag gegen Tilburg

Wedemark/Langenhagen. Das Spiel am nächsten Sonntag, 6. März, um 18 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena gegen die Tilburg Trappers ist nicht nur äußerst wichtig bei der Entscheidung um Tabellenplatz zwei, es ist auch das erste Spiel dieser Saison, in dem bis zu 2.000 Zuschauer unter 3G-Bedingungen ohne Maskenpflicht zugelassen sind.„Wir freuen uns riesig, dass es jetzt wieder möglich ist unter normalen Zuschauerbedingungen zu spielen“, so Mannschaftskapitän Alex Heinrich, der sich, wie das gesamte Team, nicht nur auf den Gegner, die Tilburg Trappers, sondern auch auf die Begegnung vor Fans und Zuschauern freut.Am vergangenen Freitag siegten die Scorpions in Diez-Limburg mit 6:2 und hielten damit das Rennen um Tabellenplatz zwei offen. Bitter für die Wedemärker, die Verletzung, die sich Brad Ross kurz vor Spielende zuzog. Wir sind dennoch hoffnungsvoll, dass Brad zu den Playoffs einsatzfähig ist.Ehe es aber am Sonntag gegen die Trappers aufs Eis geht, steht am Dienstag die wichtige Auswärtspartie in Leipzig auf dem Spielplan, die ebenfalls noch im Kampf um Tabellenplatz zwei dabei sind.Am kommenden Freitag müssen die Scorpions (Spielbeginn 20:00 Uhr) bei den Hammer Eisbären antreten, die am vergangenen Sonntag einen deutlichen 7:2 Sieg über die Moskitos Essen landeten.„Eine schwere Woche“, so Coach Dieter Reiss, der sehr froh darüber ist, dass er in Limburg erstmals nach seiner langen Verletzung wieder Christoph Kabitzky einsetzen konnte und in dieser Woche auch wieder mit der Rückkehr von Thomas Supis rechnet.