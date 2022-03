2.195 Euro für die Ukraine

Musikverein und "Go Music" geben Benefizkonzert auf Le-Trait-Platz

Godshorn (ok). 2.195 Euro - es ist eine stolze Summe, die an den Ukrainischen Verein in Niedersachsen geht. Etwa 150 Besucher sind es gewesen, die am Sonnabendvormittag den Weg zum Le-Trait-Platz gefunden haben Der "Musikverein" und "Go Music" gaben dort ein Benefizkonzert für die Ukraine und Ihre Menschen, die sich ja Opfer eines Krieges sind, den der russische Präsident Wladimir Putin angezettelt hat. Der frühere Ortsbürgermeister Willi Minne hatte diesen musikalischen Vormittag initiiert, hatte im Fernsehen eine ahnliche Aktion eines anderen Dorfes gesehen und diese Idee spontan für seinen Heimatort übernommen. Und in seiner Rede machte er deutlich: "Putins Krieg ist auch ein Angriff auf die Freiheit in Europa. Und es ist ein Angriff auf die Demokratie." Vieles, was wir für so selbstverständlich gehalten hätten, scheine gerade auseinanderzufallen. Willi Minne: "Wir erleben eine junge Generation, die plötzlich wieder Angst vor dem Krieg hat. Es sei wohl tatsächlich an der Zeit für ein Umdenken und die Hoffnung, dass wir gemeinsam in eine friedliche Zukunft gehen. Willi Minne: Krieg war, ist und wird niemals eine Lösung sein. An keinem Ort, zu keiner Zeit." Ortsbürgermeister Tim Julian Wook sah das Konzert als "ein kleines Zeichen in einer dunklen Welt" und ist froh, dass die Godshorner so pragmatisch und anpackend, tolerant und offen seien. Schnell sei im Dorfgemeinschaftshaus eine Notunterkunft hergerichtet, eine Anlaufstelle für etwa 20 Geflüchtete. Tim Julian Wook: "Wir haben die Verantwortung, für diese Menschen da zu sein und ihnen beizustehen." Sei es in Form der Aufnahme, von Hilfsgütern oder Spenden. Das Flüchtlingsnetzwerk werde eine Aufnahmestelle für diejenigen sein, die helfen wollen. Aktuelle Infos stehen auch auf der Website: ukraine-hilfe.godshorn.de Wer helfen möchte, kann auch gern unter godshorn-hilft@zu-guten-hirten.de oder unter der Telefonnummer (0511) 97 81 79 37 Kontakt aufnehmen.