25 Jahre moderne Chormusik in der Martinskirche

„Back to Church“-Chor feiert am Sonntag Geburtstag

Engelbostel/Schulenburg. Ein musikalischer Festgottesdienst am kommenden Sonntag, 19. Juni um 10 Uhr in der Martinskirche ist der Auftakt zu den Geburtstagsfeierlichkeiten des „Back to Church“-Chores. Es erklingt ein Querschnitt der aktuellen Chorarbeit mit neuen Kirchensongs und Popularmusik, darunter das bekannte „What A Wonderful World“. Im Anschluss an den besonderen Gottesdienst, in welchem Pastor Rainer Müller-Jödicke die Festpredigt hält, findet auf der Kirchwiese ein Sektempfang statt.Genau ein Vierteljahrhundert ist es nun her, dass der damalige Gemeindediakon Holger Kiesé Ersatz für den Kinderchor „MartinSingers“ ein Jugendchor gründen wollte. Überraschenderweise kamen jedoch im Mai 1997 zunächst viele junge Mütter der ehemaligen Kinderchorsängerinnen zu den Proben. Dazu einige Jugendliche, die den Namen für den Chor vorschlugen. „Back to Church“: Mit moderner Musik den „Weg zurück zur Kirche finden“ – das war der Leitgedanke damals.Engelbostel. Wenn man die Sängerinnen und Sänger im Chor fragt, warum sie gerne zur Probe kommen, hört man Antworten wie: „Gemeinsam zu singen macht mehr Spaß.“, „Mich hält es jung und fit!“, „Es ist eine wunderbare Freizeitbeschäftigung für mich.“. „Singen macht gute Laune und ich genieße die nette Gemeinschaft“. „Selbst wenn ich kaputt von der Arbeit komme, bin ich am Ende der Probe gut gestimmt! “Chorgesang bietet mehr als nur Spaß und Abschalten vom Alltag. In der gleichgesinnten Gemeinschaft mit netten Menschen zusammen zu sein, ist gerade in der Zeit nach Corona ein besonderer Wert. Chorleiter Holger Kiesé äußert: „Viele Sänger*innen wollen darüber hinaus ganz bewusst ihrem Glauben Ausdruck geben, und zugleich den Zuhörer*innen eine Freude bereiten und Hoffnung geben – gerade in diesen schwierigen Zeiten. “Wenn „Back to Church“ auf 25 Jahre Chorarbeit zurückblickt, kommen die jährlichen Wandertage mit Klosterbesichtigung in den Sinn, dazu die regelmäßigen Chorproben-Freizeiten im „Haus 37“ in Brelingen. Die Mitwirkung auf der EXPO 2000 im Christus-Pavillon bleibt unvergesslich, ebenso der Gospelkirchentag 2008 in Hannover. Andere erinnern sich gerne an die Mitwirkung bei den Pop-Oratorien „10 Gebote“ und „LUtHER“ in der TUI-Arena zurück, oder an das „Gottesklang“-Gospelkonzert im Jahr der Kirchenmusik 2012 zusammen mit „Voices of Joy“. Zum 20-jährigen Chorgeburtstag im Mai 2017 gab es den besonderen Liederabend mit Theater „Zauber der Phantasie“ in der Gaststätte Luhmanns. -Aktuell besteht der Chor aus 24 Sängerinnen und Sängern – plus eine handvoll Pausierende wg. der Corona-Pandemie. „Wir sind offen für alles, und singen das, was uns Freude macht.“, so die Chorratsvorsitzenden Sylvia Puschmann und Susanne Wegler, „Dazu zählen traditionelle und moderne Gospel, Neue Geistliche Lieder, Kompositionen unseres Chorleiters, aber auch weltliche Melodien aus Musical, Jazz und Pop. “Wie in vielen anderen Chören auch macht die Pandemie das Leben schwer... Nach einer Zeit der Zoom-Proben trifft man sichs seit Frühlingsbeginn wieder auf Abstand in der Kirche oder auf der Kirchwiese – und übt für die musikalischen Highlights im Jubiläumsjahr: Herzlich willkommen zunächst zum Geburtstags-Gottesdienst am kommenden Sonntag in der Martinskirche! Und die Besucher könnensich auf das Geburtstags-Konzert am Sonntagnachmittag, 9. Oktober! Unter anderem soll dann das Werk „Die drei Glocken der Martinskirche“ vom 825. Gemeindejubiläum aus dem letzten Jahr erneut aufgeführt werden, neben Gospel-, Pop- und Musicalmelodien.Natürlich ist der „Back to Church“-Chor in bewährter Tradition unter anderem bei den Konfirmationen, am Volkstrauertag, im Advent und zu Weihnachten zu hören und zu sehen. Und im „digitalen Zeitalter“ kann man die Chorgemeinschaft auch online erleben, auf YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdvjaYMDX5BamDqSr... und auf der Homepage www.martinskirchengemeinde.de. Aktuell hat „Back to Church“ aus Anlass des Krieges in der Ukraine den Song „Den kalten Frieden erwärmen“ als Video produziert.Chorleiter Holger Kiesé: „Lieder aus unserem Chorrepertoire gegen Krieg und Gewalt – für Frieden und Freiheit, Gerechtigkeit und Freundschaft, Glaube, Liebe und Hoffnung werden in diesem Jahr aus aktuellem Anlass den roten Faden durch unser musikalisches Schaffen sein."