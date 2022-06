25.000 Euro für soziale Zwecke

WAL beim virtuellen Benefizlauf am Start

Langenhagen (ok). 2.000 Teilnehmer waren beim dritten virtuellen Benefizlauf des Lions Clubs Österreich am Start, und auch Langenhagen war mit der WAL vertreten. Mit Nachweis mussten mindestens fünf Kilometer als Lauf oder Walk zurückgelegt werden. "Es war uns persönlich wichtig, dieses Projekt zu unterstützen, da 100 Prozent der Gelder in gute Zwecke fließen. Außerdem waren wir auch mit Spaß udn Freude dabei#", sagt Ratsmitglied Andreas Eilers, der ebenfalls mitgelaufen ist. Eine respektable Leistung haben die WAL-Läufer mit den Plätzen 15 und 18 in ihrer Altersklasse abgeliefert. Mehr als 25.000 Euro sind zusammengekommen. Eine Summe, die in Projekte der mobilen Kinderbetreuung investiert wird. Und auch in die Beschaffung von Saatgut, das in die Ukraine geliefert werden soll, um dort beim Wiederaufbau zu helfen. Die WAL ist auch beim nächsten Lauf mit von der Partie und hofft, dass es ihr viele Langenhagener gleichtun werden.