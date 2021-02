3662 ehrenamtliche Stunden am Silbersee

DLRG Langenhagen ehrte langjährige Mitglieder

Langenhagen. Am vergangenen Sonnabend trafen sich zehn von 521 Mitgliedern verspätet zu der diesjährigen Jahreshauptversammlung der DLRG in der Wasserrettungsstation am Silbersee. Aufgrund einer erfolgreichen Wasserrettung kam es zu einer halbstündigen Verspätung. Über 40 weitere Mitglieder waren online bei der Jahresversammlung an den heimischen Computern dabei. Langenhagens Bürgermeister, Mirko Heuer, bedankte sich persönlich bei den Rettungsschwimmern für ihren unermüdlichen Einsatz beim Wasserrettungsdienst.Ein großer Teil der Versammlung wurde mit dem Verlesen der Jahresberichte verbracht. So veranstalteten die Rettungsschwimmer weder den Ostercup oder ein kleines Osterfeuer mit dem Abenteuerland. Das Seefest, die Nacht der Lichter, der Flohmarkt und der Kreativ-Basar mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Aus- und Fortbildungen und das Training der Wettkampfgruppen liefen nur bis zum März in der gewohnten Form. Nachdem der erste Lockdown abgeschlossen war konnte die DLRG immerhin mit einem Fünftel der Kinder die Schwimmausbildung in der Wasserwelt fortsetzen, bis der zweite Lockdown dieses im Herbst wieder verhinderte. Hier wird es nach der Pandemie einen großen Nachholbedarf geben, damit es zukünftig nicht eine Generation von Nichtschwimmern geben wird.Der Wasserrettungsdienst wurde im vergangenen Jahr in Zehn-Personen-Gruppen unter einem akribisch ausgearbeiteten Hygienekonzept durchgeführt. Auch die Helfer vom Silbersee haben der Langenhagener Tafel und Freiwilligenagentur mit der Spende von Ü-Eiern und 150 Alltagsmasken geholfen.Trotz Corona waren die Rettungsschwimmer aber nicht untätig, so wurden diverse Ausbildungsdienste als Onlineseminare durchgeführt. Es konnte auch ein Trainer gefunden werden, der Freitagabends ein Home-Training anstelle des Schwimmtrainings anbietet. Auch die Jugendarbeit unter der Jugendleiterin, Finja Dörel, findet nun wöchentlich online statt.In seinem Bericht bedankte sich der erster Vorsitzende, Torsten Semmler, auch bei der Stadt Langenhangen, der Feuerwehr, der Johanniter Unfall Hilfe und dem THW für die langjährige gute Unterstützung.Nachdem bei der letzten Jahresversammlung die Kasse und der Vorstand nicht entlastet werden konnten (es lag ein technisches Problem in der Kassenverwaltungssoftware vor), wurden die Entlastungen nun einstimmig für beide Geschäftsjahre durchgeführt. Um die Mitglieder, die coronabedingt in Kurzarbeit waren, finanziell nicht noch weiter zu belasten, wurden im vergangen Jahr die Mitgliedsbeiträge erst im dritten Quartal eingezogen. In diesem Jahr wird der Beitrag wieder Anfang April abgebucht. Auch die DLRG Langenhagen musste im vergangen Jahr einen Corona bedingten Mitgliederschwund registrieren.96 Wachgänger leisteten am Silbersee 3662 Stunden. Es wurden in der Saison 78 leichte Verletzungen betreut und versorgt. Es wurden fünf Wasserrettungen durchgeführt. Eine verunfallte Person wurde leblos geborgen. Bei den Verletzungen standen wieder viele Schnittverletzungen an den Füßen und Behandlungen von Insektenstichen im Vordergrund.25 Ausbilder leisteten in der Wasserwelt außerdem noch über 400 Stunden für die Nichtschwimmerausbildung und das Training für Wettkämpfe und den Rettungswachdienst. In diesem Rahmen erhielten die Teilnehmer der Rettungsschwimmkurse für ihre erbrachten Leistungen folgende Abzeichen:Zwölf Mal Bronze, 26 Mal Silber und zwei Mal Gold.13 Mitglieder wurden für 10-jährige Treue zur DLRG geehrt. Zwei Mitglieder wurden mit dem Silbernen Mitgliedsehrenabzeichen für 25 Jahre geehrt. Frank Berkemann ist schon 40 Jahre in der DLRG. Arne Pinkvos ist schon 50 Jahre dabei, Ellen Hellman und Bernd Schaumann wurden für 65-jährige Vereinstreue geehrt.Das Ehrenabzeichen in Gold für besondere Verdienste erhielten Horst Semmler und Hans Martin Rinsche am Vorabend der Jahresversammlung von Torsten Semmler überreicht. Auch der zweite Vorsitzende, Roland Freudenmann, wurde mit dem silbernen Ehrenabzeichen überrascht.In diesem Jahr sind wenige Termine geplant. Am 15. Mai wird die Wachsaison am Silbersee eröffnet, und am 12. September beendet. Vielleicht kann im November die Nacht der Lichter veranstaltet werden. Zu dieser Veranstaltung sind dann alle Langenhagener herzlich von der DLRG eingeladen. Alle weiteren zukünftigen Termine werden auf der Internetseite der DLRG Langenhagen bekannt gegeben.