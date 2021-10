41. Mimuse beginnt am heutigen Sonnabend

Buntes Eröffnungsprogramm

Langenhagen. Die Mimuse startet in die 41. Saison. Am Samstag, 9. Oktober, 20 Uhr, im Theatersaal Langenhagen beginnt der Mimuse Maxi Mix mit Matthias Brodowy, Heger & Maurischat und Vera Deckers.Matthias Brodowy ist der perfekte Gastgeber des mimuse Maxi Mix, mal kabarettistisch plaudernd, mal singend und musizierend und immer mit tollen Gästen! Der „chief director of a high level bull­shit" und gekrönte Kleinkunstpreisträger "Deutscher Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson" hat einmal mehr illustre Kolleginnen und Kollegen am Start. Mit dabei sind:Vera Deckers, die Narzissten haben die Macht übernommen! Verpackung ist wichtiger als Inhalt. Aufmerksamkeit ist die globale Währung.Vera spielt Auszüge aus ihrem neuen Programm „Wenn die Narzissten wieder blühen“: Existent ist nur noch, wer online ist – und der Lauteste gewinnt. Selbstoptimierer tragen Fitness-Tracker, zählen Schritte, Kalorien, Schweißtropfen, Rülpser und das Geschnarche im Schlaf. Heger &Maurischat: Mit einem Feuerwerk an Spitzen und Boshaftigkeiten zielen sie gegenseitig ihre verbalen und musikalischen Pfeile in Kopf und Herz der anderen. Sie fallen sich ständig ins Wort, lassen sich nicht ausreden und die eine meint immer, sie könne es besser als die andere. Maurischat ist auf der Bühne von jener schlecht gelaunten Giftigkeit, bei der im Publikum einfach Freude aufkommen muss! Und bei Hegers nordischer Frohnatur ist man auch einfach mal froh, wenn sie nur Luft holt. Großstadt meets Provinz, Chanson trifft Shanty, große Klappe stößt auf Kleinhirn und Pils auf Prosecco. Kurz: Man kennt sich - und zwar verdammt gut! Zur Freude aller.Karten an der Abendkasse: 23,-/21,-/20,-/19,- Euro.Am Abend darauf und am Folgewochenende geht es Schlag auf Schlag weiter mit vielen abwechslungsreichen Shows:Sonntag, 10. Oktober 2021, 19 Uhr im Theatersaal Langenhagen:Suchtpotenzial „Sexuelle Belustigung“. Abendkasse: 22,- 20,- 19,- 18,- Euro.Samstag, 16. Oktober, 20 Uhr im Theatersaal Langenhagen: Rene Marik „ZeHage!“ Abendkasse: 23,-/22,-/21,-/20,- Euro.Sonntag, 17. Oktober, 19 Uhr im Theatersaal Langenhagen: NightWash Livetour 2021 mit Jens Heinrich Claassen, Jonas Greiner, Dominik Jozwiak und Kristina Bogansky. Abendkasse: 23,-/21,-/20,-/19,- Euro.Bis zum Jahreswechsel gilt: Spielbetrieb mit Abstand (Schachbrett) und 3 G. Besucher müssen also vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Bis zum Sitzplatz muss eine medizinische Maske getragen werden. Am 9. und 10. Oktober 2021 haben die Gäste sogar die Möglichkeit, sich direkt vor dem Theatersaal von der Oliven-Apotheke kostenlos testen zu lassen.