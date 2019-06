„50 + 1“ an Krähenwinkler Schule

Buntes Programm mit viel Spaß beim Schulfest

Krähenwinkel (ok). „50 feiern doch alle“, sagte Schulleiterin Petra Klöker lachend. Nicht aber an der Grundschule Krähenwinkel. Das hieß das Motto beim diesjährigen Schulfest „50 + 1“. Und gemeint war sicher nicht die gleichnamige Mehrheitsbeteiligung bei Profi-Fußballvereinen, sondern die Dauer des Bestehens der Schule. Schulelternrat und die Klassen hatten alles in Eigenregie organisiert, jede Menge Spiele initiiert. So konnten zum Beispiel Delfine gerettet oder auch Schokolade auf eine spezielle Art und Weise gegessen werden. Mit im Boot war auch die Feuerwehr; die Kinderfeuerwehr stellte sich vor. Der Schulsanitätsdienst stand für den Fall der Fälle zur Verfügung, und für die musikalische Unterhaltung sorgten „Allan J. Cortez & The Regulators“.