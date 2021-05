50 Besucher finden Einlass

Elisabethkirche: Trompeter aus Österreich kommt am Pfingstsonntag

Langenhagen. Für Pfingstsonntag, 23. Mai, um 10 Uhr lädt die Elisabethkirche seit langem das erste Mal wieder zum Gottesdienst ein. Rund vier Monate war die Kirche geschlossen, weil die Inzidenz-Zahlen in der Stadt zu hoch waren. Der Kirchenvorstand hatte beschlossen, den Empfehlungen vieler Wissenschaftler in vollem Umfang zu folgen und nicht zu Veranstaltungen mit größeren Gruppen einzuladen. Das betraf auch die Gottesdienste. Mit Andachten zum Mitnehmen und verschiedenen Beiträgen auf der Homepage der Kirchengemeinde wurde ein alternatives Angebot gemacht. Aber ein wirklicher Ersatz für eine gemeinsame Feier ist das natürlich nicht. Pastor Torsten Kröncke, der die Predigt halten wird, meint: „Nach so langer Zeit des Verzichts freuen wir alle uns sehr, dass es endlich wieder losgehen kann. Gerade zu Pfingsten passt das super, denn es ist der so genannte Geburtstag der Kirche.“Kantor Arne Hallmann wird wieder wie im vergangenen Jahr Musiker engagieren, die sich auch freuen, in der Kirche ihrer Profession und Leidenschaft nachgehen zu dürfen. Am Pfingstsonntag wird der Trompeter Michael Pürerfellner aus Österreich zu Gast sein. Das tröstet zugleich die Gottesdienstgemeinde darüber hinweg, dass gemeinsamer Gesang zurzeit immer noch nicht möglich ist.Zugelassen für die Kirche sind 50 Besucher. Auf Abstand und Hygiene muss weiterhin geachtet werden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wenn die Plätze belegt sind, kann es aber sein, dass keine weiteren Personen mehr eingelassen werden dürfen. Um Verständnis wird gebeten.