500 Euro für den Hospizverein

City Apotheke im CCL unterstützt den Hospizverein

Langenhagen (ok). Das Team der City Apotheke hat wieder kräftig für den guten Zweck gesammelt. Und eine ganze Menge ist in einem halben Jahr zusammengekommen; die Kunden haben kräftig gespendet und der Inhaber, Apotheker Carsten Lambrich, den Betrag noch aufgestockt. So übergaben Apotheker Kai Girwert und er jetzt 500 Euro an den Hospizverein, der durch die Koordinatorin Michaela Gerhartz und den Vorsitzenden Frank Sporleder vertreten war. Die Summe wird gleich gut angelegt, geht in die Fortbildung der ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und -helfer.