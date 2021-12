520 Euro für 1. F-Jugend

Neue Trainingsklamotten für junge Kicker des TSV KK

Krähenwinkel (ok). Große Freude bei den kleinen Kickern des TSV KK: EDEKA Cramer hat der 1. F-Jugend jetzt 520 Euro aus der Pfandbonaktion der vergangenen Monate spendiert. Kunden haben ihr Geld, was sie eigentlich für die zurückgebrachten Pfandflaschen bekommen hätten, gespendet. Trainer Alexander Jahnke ist genauso glücklich, wie seine beiden Spieler Damian und Philipp, die ihn zu Marktleiter André Fiolek an die Walsroder Straße begleitet haben. "Davion kaufen wir Trainingsklamotten und T-Shirts. Und vielleicht ist nach der Corona-Pandemie auch noch eine Abschlussveranstaltung im Frühjahr drin", sagt Alexander Jahnke.