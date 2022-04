550 Euro kommen zusammen

Kulturring überreicht Spende an das Flüchtlingsnetzwerk der Kirchengemeinde

Godshorn. "Der Kirchengemeinde haben wir es zu verdanken, dass wir Herrn Momsen nicht abermals absagen mussten",, sagte Detlef Euscher, Vorsitzender des Kulturringes und erklärte den Zuschauern am Freitagabend, dass das Dorfgemeinschaftshaus erneut als Notunterkunft für Flüchtlinge gebraucht wierde. Seine Dankbarkeit gelte der Kirchengemeinde sowie den Ehrenamtlichen, die sich im Flüchtlingsnetzwerk Godshorn engagieren. "Teilen Sie unsere Dankbarkeit und unterstützen Sie die Tätigkeit des Netzwerkes für Flüchtlinge der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten am Ende der Veranstaltung mit einer kleinen Spende", bat Euscher die Besucher.Jetzt überreichte der Vorstand des Kulturrings dem Vorstand der Kirchengemeinde das Ergebnis des Spendenaufrufs: Es kamen 550 Euro zusammen.Der Kirchenvorstandsvorsitzende Marko Balkenhol zeigte sich überwältigt und bedankte sich herzlich für diese Spende."Es beeindruckt mich sehr, dass so viele Menschen bereit sind durch ehrenamtliches Engagement und Spenden zu helfen und das Netzwerk somit zu unterstützen", freute sich Balkenhol.Informationen zum Flüchtlingsnetzwerk unter ukraine-hilfe.godshorn.de