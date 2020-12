Nächste Tafelausgabe ist am 7. Januar

Langenhagen. Die ehrenamtlichen Helferinnen der Awo Langenhagen, Antje Gemm und Tagesstättenleiterin Hedda Böwer, packten für die letzte Tafelausgabe in diesem Jahr am 7. Dezember kleine Weihnachtspäcken für 57 Frauen und Männer und verabschiedeten sich somit in die Weihnachtspause, nächste Ausgabe ist der 7. Januar.