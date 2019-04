60 lila Gießkannen für 60 Jahre

Zwei Friedhofsgärtnereien spenden der Stadt

Langenhagen (ok). 60 Gießkannen in lila für die 60 Jahre Stadtrechte: Die Friedhofsgärtnereien Ehlers-Ascherfeld und Rechter haben jetzt die Behälter für die vier städtischen Friedhöfe im Stadtgebiet – Ecke Karl-Kellner-Straße/Imhoffstraße, Grenzheide, Godshorn und Kaltenweide – spendiert. Nach dem warmen Sommer im vergangenen Jahr vielleicht auch dieses Mal in der schönen Jahreszeit willkommen. Bürgermeister Mirko Heuer nimmt das Geschenk gern an; müssen doch so etwa 30 bis 40 Kannen im Jahr ersetzt werden. Im Winter kommen die Gießkannen an der Grenzheide übrigens ins Warme unter die Kapelle.