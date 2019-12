75. Jahrestag der Zerstörung

6. Januar: Gedenkveranstaltung am Mahnmal zum Frauen-KZ

Langenhagen. Am Montag, 6. Januar, veranstaltet das Aktionsbündnis „Langenhagener gegen Rechte Gewalt“ um 18 Uhr am Mahnmal zum Frauen-KZ Langenhagen am Brinker Hafen (Hackethalstraße, Hannover) eine Gedenkveranstaltung. Es soll den Opfern des Nationalsozialismus und speziell der Frauen aus dem KZ Langenhagen gedacht werden. Der DGB-Chor Hannover wird einen musikalischen Rahmen für die Veranstaltung geben. Für die Stadt Langenhagen wird Bürgermeister Mirko Heuer teilnehmen. Das damals auf Langenhagener Stadtgebiet gelegene Konzentrationslager wurde am 6. Januar 1945 durch einen alliierten Bombenangriff zerstört und danach von den Nazis geräumt. Das Aktionsbündnis „Langenhagener gegen Rechte Gewalt“ ruft zu einer regen Teilnahme auf, um auch ein deutliches Zeichen gegen den Neonazi-Terror der letzten Jahre und den erstarkten Rechtspopulismus zu setzen. Eine gelebte Demokratie müsse sich immer wieder erneut gegen Rechtsextremismus und Rassismus zur Wehr setzen.