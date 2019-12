900 Euro für die Ehrenamtlichen

Tina und Moritz Fischer sammeln bei privater Weihnachtsfeier für Hospizverein

Langenhagen (ok). Viele Ehrenamtliche arbeiten beim Hospizverein Langenhagen, begleiten Sterbende auf ihrem letzten Weg. Sie müssen bei dieser sensiblen Thematik regelmäßig fortgebildet werden. 900 Euro – die Summe, die Tina und Moritz Fischer bei ihrer privaten Weihnachtsfeier gesammelt haben – soll in diese Weiterbildung gehen. Seit sieben Jahren lädt das Ehepaar Fischer Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen schon zu sich nach Hause nach Kaltenweide in den eigenen Garten ein, der dann schon richtig adventlich mit Buden ausgestattet ist. Seit sechs Jahren verzichten die beiden aber auf Geschenke, bitten lieber um Spenden für einen guten Zweck. Lindenhof, Kochen für Obdachlose und eben der Hospizverein waren die dankbaren Empfänger. Moritz Fischer: "In diesem Jahr waren etwa 80 Besucher bei uns und haben die bisher höchste Summe gespendet." Ein Zeichen dafür, dass die Aktion des engagierten Ehepaares offensichtlich richtig gut ankommt.