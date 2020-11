A-Jugend im neuen Outfit

Mecklenburgische unterstützt Landesliga-Team des TSV KK

Krähenwinkel (ok). Sportlich läuft es mit vier Niederlagen in vier Spielen in der Landesliga für den Aufsteiger nicht so optimal. Dafür ist die A-Jugend des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide jetzt aber richtig gut ausgestattet. 24 Hosen und Jacken hat jetzt Daniel Boltze, Agenturchef der Mecklenburgischen Versicherung, spendiert. Er hat früher selbst in der B-Jugend des TSV KK gekickt, rechts im Mittelfeld. Boltze: „Ich habe selbst 15 Jahre lang Fußball gespielt.“ Und die „alte Krähe“ unterstützt die Jungs natürlich gern in der schweren Corona-Zeit.