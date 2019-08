Ab auf die grüne Insel

Mutter mit zwei Kindern gewinnt Irlandreise

Langenhagen (dl). Ein Preisausschreiben der irischen Marke für Molkereiprodukte Kerrygold war für eine Mutter mit zwei Kindern der Schlüssel zum Glück. Anna Cyturus aus Hannover mit ihren beiden Töchtern Kim (12) und Nicole (14) gewannen eine einwöchige Reise nach Irland inklusive Flug, Mietwagen und Übernachtungen. Das Preisausschreiben hatten die drei in einem Prospekt von famila in Langenhagen gefunden und weil die junge Familie gerne an Gewinnspielen mit attraktiven Preisen teilnimmt, beteiligten sie sich und hatten Glück. „Mir macht es einfach Spaß, an Preisausschreiben teilzunehmen, das ist besser als Lotto“, freute sich die Mutter, Anna Cyturus. „Wir haben auch schon einiges gewonnen, aber eine Reise war noch nicht dabei“. Da die Warenhauskette famila auch Handelspartner ist für Kerrygold Produkte, fand die Preisübergabe in der famila-Filiale in der Hans-Böckler-Straße statt. Die Warenhausleiterin Dagmar Rohmann freute sich, als sie den Reisegutschein an Anna Cyturus übergab, fast ebenso sehr über den Preis wie die überraschte Preisträgerin. Allerdings steht die Gewinnerin mit ihren beiden Töchtern nun vor dem Problem, dass die Reise für zwei Personen ausgeschrieben ist und nicht für drei. Aber da wird sich sicher eine Lösung finden, damit die drei einen gemeinsamen Urlaub auf der grünen Insel genießen können.