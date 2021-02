Hannover. Die Offene Universität ist ein Weiterbildungsprogramm der Zentralen Einrichtung für Weiterbildung/LUH zur politischen, persönlichen und beruflichen Stärkung. Zum Sommersemester 2021 wird in Kooperation mit dem Bildungswerk ver.di ein Abendkurs für Frauen angeboten. Das Programm ist offen für alle Bildungsabschlüsse.Der Abendkurs für Frauen beginnt am Montag, 12.April, Kurszeiten: montags 18 bis 20.45 Uhr und zirka. 4 Samstage pro Semester; Dauer: 4 Semester; Schulferien und Brückentage frei. Der Terminplan ist zu finden unter https://www.zew.uni-hannover.de/de/weiterbildungen... Die Info-Veranstaltung (Anmeldung notwendig!) findet statt am 1.März um 18 Uhr (Ort bitte erfragen). Kontakt: Britta Jahn, b.jahn@zew.uni-hannover.de, Tel: 0511 762-19108Es handelt sich um ein Viersemestriges Weiterbildungsprogramm mit den Schwerpunkten Gesellschaftwissen und Handlungswissen zur persönlichen, beruflichen und politischen Stärkung. Das Programm ist offen für alle Interessentinnen unabhängig von Alter, Schulabschluss. und deckt ein breites Themenspektrum ab: von persönlichen Kompetenzen über Methodentrainings bis hin zu gesellschaftspolitischen Themen.