Abientlassungsfeier an der IGS

Langenhagen. Auf der Abiturentlassungsfeier der IGS Langenhagen am 27. Juni konnte man in viele strahlende Gesichter schauen. Nach einem zwölfwöchigen Prüfungszeitraum haben 124 Schüler der IGS Langenhagen die Abiturprüfung erfolgreich bewältigt. Insgesamt wurden in 15 Fächern und zahlreichen Themenbereichen 180 Einzelprüfungen abgelegt. So mussten sich die Prüflinge in den mündlichen Prüfungen Themen wie „Grundlagen der Kern- und Quantenphysik“, “Globalisierung“ oder „Zecken aus ökologischer und immunbiologischer Sicht“ stellen.

Der beste Schüler in diesem Jahr ist Marius Burgath mit einem überragenden Schnitt von 1,0 – er hat alle Abiturprüfungen im Einserbereich abgeschlossen. Es folgen Ann Marie Hamburg mit einem Schnitt von 1,1 und Lia Rittmeier mit 1,2. Am Ende erreichten 22 Schüler eine eins vor dem Komma. Die Leiterin der gymnasialen Oberstufe, Regine Klinke, zeigte sich mit den Leistungen sehr zufrieden. „Unsere Schülerinnen und Schüler waren hoch motiviert und gut auf die Prüfungen vorbereitet“, so Klinke. Ein besonderer Dank der Schulleitung gilt den Prüfern. Schulleiter Heiken: „Das ist absolute Schwerstarbeit und höchste Konzentration.“ Auch der zuständige Jahrgangsleiter Bernd Rittmeier und sein Tutorenteam waren glücklich, „ihre“ Schüler erfolgreich durch die Abiturprüfungen gebracht zu haben.

Die Abituriennten 2019 heißen: Erik Anders, Josephine Andrews, Julia Bachen, Johanna Badewitz, Sophie Bartos, Annika Behrens, Jasmin Behrla, Fadi Ben Hassen, Paulina Bock, Kira Michelle Borgmann, Hannah Bösel, Amina Bouba, Jonah Bublitz, Marius Burgath, Sten Buttig, Annalena Conrad, Carla Czech, Argjend Dakaj, Reinhold Dering, Laura Dermaku, Dalia Donner, Alexander Dörrer, Rouven Drews, Anna Dubiel, Ceren Durmus, Marieke Dusche, Roxana Ebrahimi, Rouven Ehrhardt, Jan-Philipp Fabig, Carolin Feist, Laura Ferreira da Silva, Fabio Fischer, Kira Flick, Luis Flöricke, Timothy Stewart Fowell, Anton Constantin Frenkel, Eric Frommeyer, Melany Galas, Alina Gerke, Kevin Gnatzy, Malte Felix Greve, Niklas Großmann, Ann-Marie Hamburg, Luca Alina Häseler, Nicholas Hausmann, Kira Sophie Häveker, Alexander Healy, Laura Hipp, Gina Horstmann, Joshua Jelitko, Michelle Jess, Céline Kaebler, Sarah Kahle, Luke Kahlfeld, Michelle Kaliner, Nadja Kallinich, Paula Kämmel, Leonie Karl, Birte Kiesé, Karina Klages Luciano, Yannick Klenke, Christoph Kolleck, Damän Korbane, Gernot Kretschmer, Aileen Krüger, Markus Kuhn, Luisa Laes, Sophie Linneweh, Anna Lübke, Robin Duc Luong, Celina Mau, Janika Meliß, Annika Mittelstädt, Charline Möhle, Nina Müllen, Chiara Müller, Mareike Neumann, Elise Ostendorp, Patricia Palla, Florian Paulmann, Jessica Piesch, Sandra Piesch, Lorenzo Pobuda, Gianni Ranucci, Praveen Francis Ravi, Jacqueline Rebig, Linda Riechmann, Lia Rittmeier, Jonah Rohland, Jana Roske, Ole Rumpfkeil, Jana Ruprecht, Irina Schein, Luna Schlue, Johanna Schmidt, Niklas Schmidt, Sanja Schmidt, Laura Schmitz, Tessa Schölzel, Laura Sophie Schröder, Lea-Marie Schulz, Tüdanya Schuricht, Kim Selina Seefeld, Karola Sommer, Marina Friederike Sommer, Felix Stahlhut, Emily Stöhr, Burcu-Elif Sulan, Kolja Sziedat, Celina Sophie Tänzer, Paul-Luca Thiele, Pia Teresa Thomas, Louis Trollmann, Juan Ignacio Vargas, Lennert Vogelsang, Tim Vogelsberg, Lara Voigt, Lena Vorwerk, Natalija Vrana, Maik Wert, Viviane Wittenberg, Lara-Victoria Wittmann, Johanna Wöhler, Michele-Victoria Wolf, Andrea Estefania Yanchapaxi Jacho, Finja Zeusel und Marie Zupok.