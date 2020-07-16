Abschluss unter besonderen Umständen

Robert-Koch-Realschule entließ AbsolventenLangenhagen. Diese Absolventen verließen die Robert-Koch-Realschule: Hussein Al Matari, Dilber Alo, Albin -Luca Berisha, Lennard Eistert, Joudi Eshak, Joshua Just, Kardeena Kameran, Rangin Khalil, Kamiran Khayri, Scott Kornatz, Anabell Lorenz, Vito Manoli, Julia Mietzner, Mario Pallad, Evelyn Panin, Nikita Primak, Rilind Nuri Ramuka, Honia Rashid, Lennart Reinke, Miguel Rodriguez Gomez, Adelina Schneider, Samantha Schwob, Jason Jan Sollik, Connor Stenzel, ZiyamÜrün, Nikodem Wojciechowski, Burcu-Emine Yigit, Anina Yilmaz (Klasse 10 a).
Samir Azimi, Jonah Lee Banduch, Jonas Levin Brudzewski, Hannes Döpke, Aleksandr Efremov, Emilia Heuer, Lukas Hohmann, Moritz Horn, Leonie Hoxha, Vanessa Kaebler Dorado, Lennart Kohlhoff, Asiye Helin Kök, Timo Korell, Tabea Lange, Jana-Marie Loewer, Jana Maier, Giulia Emily Pendsa, Arife Pireci, Maurice Raccur, Romy Fabienne Reichelt, Marvin Schreiner, Robin Stehl,Dejuar Suleyman, Liliana Töpfer, Deysem Toprakli, Felix Treytnar, Andre´von Capelle, Tim Winnefeld (Klasse 10 b).
Anni Albrecht, Biyan Alin, Kimberley Beblik, Leon Bockelmann, Leon-Joel Buuk, Cheyenne Dabrowski, Kani Ekinci, Jolina Endewardt, Annika Enke, Juliette Fischer, Lucas Fischer, Angelina Gan, Darija Holze, Radhiya Kaouane, Kamiran Kaya, Tom Kohne, Gabriel Kostin, Leoreta Maksuti, Kai Maximilian Margol, Evelyn Miller, Anton Neufeld,Pascal Pahlke, Arman Panahi, Sabrina Parygin, Luca Schäfer,Esther Schulepov, Larissa Steinecke, Benian Yoldas (Klasse 10 C).
Sara Anwari, Max auf dem Berge, Julian Bachmann, Fadile Baris, Dilys Dadouch, Kenan Elik, Ghazal Jirab, Basta Karzan, Dominik Kiene, Maurice Kiene, -Edwin Kostin, Karolina Sieser, Asmithan Mahenthrarasa, Samrin Mojaddedi, Ionut-Alexandru Munteanu, Alexandra Ostrova, Shirin Özdemir, Diana Peil, Aleksander Aleksa Petov,Felix Seyboth, Allmedina Tafallari, Ezgi Ucar, Simeon Wassiliadis, Tom-Ole Weiner, Louis Wert, T
ristan Willendorf, Nizamettin Yaman Sara Zejnilovic (Klasse 10 d).
Jiana Nallyn Celik, Cahit Cete, Medzid Cosic, Joel Dega, Julia Dembski, Rayyan El-Cheikh, Giovanni Emmanuels, Dafina Gjane Gashi, Sima Haroun, Kamiran Kaya, Eyüp Haktan Kök, Anastasia Kosseoglou, Eni Lewaszkiewicz, Lennart Löher, Öeona Maksuti, Julia Mietzner, Finn Müller, TimMünkel, Zoe Orzeda, Victoria Preuß, Elma Ramulic, Vivien Schäfer, Leonie Simon, Murat Can Sürol, Jennofer Wetzel, Lena Winnefeld, Eric Wirch, Benian Yoldas (Klasse 10 e).
Leon Aminsada, Anna Maria Anisko, Cesim-Necmettin Ayan, Amir-Can Bulut, Anabell-Lydia Buyx, Berkay Calgin, Apo Musa Erdem, Vatfa Tina Erdem, Micklas Fisch, Lea Sophie Groebner, Calvin Insinger, Emily Kahnert, Sebastian Kumm, Nina Kuchel, Victoria Fabienne Luttermann, Samuel Malecki, Diego Mattiuzzi, EdisanRaviraj, Laurent Ray, Al Hadie Rizk, Shanau Rostam, Celina Schultze, Evelin Sokolovska, Melissa Tosund, Florian Wegmann, Jackelien Wollescheck (Klasse 10 f).