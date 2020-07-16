Schulentlassung mit AbstandLaangenhagen. Die Absolventen der IGS Süd:Fadi Ali, Fabio Battaglia, Santieno Bejzak, Solaf Hamshari, Nico Hannemann, Laila Sandy Harms, Ndiase Ndiaye, Patrycja Warchala,
Igor Wnuk, Nico Gante, Mojtaba Hedari, Hamed Heidari, Mohamed Yassin, Edanur Ayaz,
Mohammad Nour Brikhan, Youssef Derballha, Connor Elias, Matthew Elias, Nick Anton, Luhn Ramirez, Sara Morina, Can-Cristiano Eyyüp Pitir, Cilian Staats, Ahmad Teimory, Sebastian Boguski, Aras Daoud, Juan Erdem, Morteza Heydari, Sofie Hochreiter, Doert Selimi, Tarek Ahmad, David Argyilan, Timucin Can Beldek, Charline Burkhard, Seymen Cilbo, Metin Enes Degirmenci Göcay, Eleonore Groß, Carolina Hellbach, Marcel Hillbrecht,
Mustafa Khachab, Siber Khedir, Luca Kluger, Nikita Manzerov, Milla Morgan, Hassebullah Nawabi, Eugen Potapow, Marwa Rustamzada, Sofian Svedavicius, Leon Töpfer, Cane Ürün, Andy Zebari, Noscherwan Abdul, Khalil Akbari, Tamia Aschenbrenner, Vincennzo Barbuto, Felix Fahlbusch, Kevin Fajkovic, Servet Gecit, Vanessa Hammer, Dounia Hesso,
Nikolina Ilisin, Sean Keil, Pierre Korell, Hiwa Marewan, Thorben Racho, Arne Schmidt, Melina Schulte, Erik Semenov, Daniel Trifan, Alexandra Vassiliou, Ramona Waggeling,
Connor Weinhold, Jessica Wolter, Mahdi Aijou, Mandy Allosi, Dorarta Bajray, Savin Biso,
Viviane Brezovic, Justin Düster, Yara El-Chafei, Welat Erdem, Tammy Gattermann, Marc Gottowik, Alina Habibovic, Christoph Henne, Laura Heske, Ando Khudoyan, Jo-Ann Künnemann, Serkan Kurt, Alicia Liebscher, Jasmin Richtsteig, Tobias Rosebrock, Juliana Wildner, Emilia Wodtke, Daniyal Zahrooni, Jannick Ahrens, Ibrahim Altunsöz, Andelina Aziri, Hellin Bingöl, Dilara Celikel, Elisaveta Dogotari, Sevim Gecit, Gizem Göksay, Lara-Sophie Habermann, Ali Higazi, Pia Jahn, Anesa Jashari, Jannis Lips, Jannes Meyer,
Mike Meyer, Derick Odudu, Ardian Ramizi, Amon Sahim, Marlo Schellmann, Dominik Schwitalla, Andreas Solopov, Ana Trifan, Damian Zub, Badre Altunsöz, Louis Arnekker, Ruben Berndt, Luis Bilau, Jordan Burckhardt, Candida Chlebusch, Joyce Dahlke, Ugur Ekin, Vijon Gashi, Ali Hammoud El-Haddam, Rewin Hussin, Tim Janzen, Julian Könike, Luke Kornatz, Jolina Lüder, Paul Marx, Linor Osmani, Berk Özdemir, Clara Schmidt, Cecilia Soltau, Lena Wisniewski.