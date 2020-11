Hortkinder der Arche besuchten die "Mobile Saftpresse"

Kaltenweide. In den Herbstferien gab es für die Hortkinder der Arche in Kaltenweide mehrere abwechslungsreiche Aktionen. Ein besonderes Highlight war der Besuch bei der Mobilen Saftpresse von Dagmar Seeßelberg auf dem Bauernhof Baumgarte. Die Hortkinder waren schon sehr gespannt darauf, wie aus ihren mitgebrachten Äpfel maschinell der Saft herausgepresst werden würde. Am Mittwoch war es dann soweit. Dagmar Seeßelberg erwartete die Gruppe bereits, als sie in Begleitung ihrer Pädagogen eintraf. Nach einer kurzen Begrüßung wurde die Maschine vorgestellt. Die Kinder legten die mitgebrachten Äpfel auf das Förderband. Hier wurden diese zuerst gewaschen, dann in kleine Stücke zerschnitten und schließlich in der Walze gepresst. Der Saft wurde gefiltert und erhitzt. Danach konnten alle Besucher sehen, wie der Apfelsaft in die dafür vorgesehenen Kunststoffbehälter abgefüllt wurde. Schließlich durfte jedes Kind für die mitgebrachten Äpfel eine Kostprobe des frischgepressten Apfelsaftes mit nach Hause nehmen, mitder Möglichkeit den Eltern zu erzählen, wie der Apfelsaft hergestelltwurde.