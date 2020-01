Veranstaltung „Kirchenvorstand transparent“ am Mittwoch, 15. Januar

Langenhagen. Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde der St. Paulusgemeinde stellt am Mittwoch, 15. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus allen interessierten Gemeindemitgliedern seine Arbeit vor. Immer wieder taucht die Frage auf: "Was macht eigentlich ein Kirchenvorstand (KV)?“. So wird erklärt , dass unter anderem Verwaltungsaufgaben, Personalentscheidungen, die inhaltliche Gestaltung der Gottesdienste , Planung von Veranstaltungen und vieles mehr zur KV-Arbeit dazugehört. „Gern nehmen wie Themen, mit denen wir uns aus Sicht der Gemeinde beschäftigen sollten, auf“, erklärt Eberhard Engel-Ruhnke, Vorsitzender des Kirchenvorstandes.An diesem Abend wird unter anderem die Jahresplanung für 2020 vorgestellt wird. So wird es einen Tiergottesdienst geben, und ein Oldtimerbus wird gechartert, um einen Gemeindeausflug zu unternehmen. Bewährte Veranstaltungen wie unter anderem Rock am Turm, Filmnacht, St. Paulus tanzt und St- Paulus Blues werden geführt und weiter ausgebaut. Die im vergangenen Jahr erreichte Transparenz zwischen den in St. Paulus aktiven Gruppen soll erhalten bleiben und ebenfalls ausgebaut werden.Weiter will sich die Gemeinde mehr ökologisch aufstellen und Nachhaltigkeit im Kleinen und im Großen praktizieren. Zum Beispiel steht die Umstellung der Wärmeerzeugung auf Fernwärme zur Entscheidung.Ein Schwerpunkt wird zukünftig die Gestaltung der Gottesdienste darstellen. Diese sollen abwechslungsreicher und moderner gestaltet sein. Denkbar sind auch Formate, die völlig neu erprobt werden. So ist die Kombination von Brunch, Musik und Gottesdienst an einem Sonntagvormittag denkbar. Auch sollen mehr Lieder zum Einsatz kommen, die allgemein mehr bekannt sind und bei denen mit Freude mitgesungen werden kann. Weiter wird es Themengottesdienste geben, in denen Themen wie Vertrauen, Gerechtigkeit, Freiheit und Zufriedenheit behandelt werden.Mit der Veranstaltung „ Kirchenvorstand transparent“ will der Kirchenvorstand seine Arbeit darstellen und zur Diskussion stellen. Anregungen und Kritik zur Arbeit werden gern angenommen.