Personalwechsel an der IGS Langenhagen

Langenhagen. Nachdem in den vergangenen Jahren nur wenige Neueinstellungen möglich waren, freut sich die IGS Langenhagen besonders, in diesemSommer viele Menschen begrüßen zu dürfen, die ihre Arbeit in unterschiedlichenBereichen aufgenommen haben.Insgesamt wurden acht neue Lehrkräfte gewonnen. Neu an der Schule sindSimone Breimhorst mit den Fächern Erdkunde und Geschichte, Susanne Buck, die Spanisch sowie Werte und Normen vertritt, Michela Capucci, mit den Fächern Biologie undChemie, Nico Koper, der Physik und Mathematik unterrichten wird, Lukas Oberbeck,der Spanisch und Sport vertritt, Justine Pietsch, die Englisch und Sport lehrt, Nicole Silbermann mit den Fächern Englisch und Biologie und Georg Weiß, der Mathematikund Latein unterrichten wird.Darüber hinaus nimmt die IGS Langenhagen ihren Ausbildungsauftrag ernst undfreut sich, drei Referendare begrüßen zu dürfen. In diesem Sommer nahmenJonas Buchroth (Musik und Geschichte), Kerrim Driesen (Englisch und Geschichte) sowie Kimberley Tscherner (Mathematik und Biologie) ihren Vorbereitungsdienst an unsererSchule auf.Ergänzt wird das Team durch eine Reihe von Kollegen, die mit einem Teil ihrerStunden an unsere Schule abgeordnet wurden: Martina Hartmann-Ohse, Antje Mejbri, Sophia Mertens,Vanessa Steinert, Marc-Aurel Timm und Stefanie Walter.Einige Lehrkräfte und Beschäftigte haben die IGS Langenhagen verlassen, um andereAufgaben wahrzunehmen oder den wohlverdienten Ruhestand zu genießen: Christine Axt, Christoph Levers, Sascha Meixner, Marion Müller-Sack,Sigrid Pfarr und Duresa Xhafolli. Die Referendarinnen Christine Lokaj,Klara Meyer zu Ortbergen und Sophia Thom haben vor den Sommerferien ihren Vorbereitungsdienst beendet und sind nun an anderenSchulen tätig.Vier junge Menschen haben ihren Freiwilligendienst an der IGS Langenhagen angetreten:Katja Kolb, Emily Lindhorst, Louis Rittmeier und Sophie Sassenberg werden dieSchule in diesem Jahr unterstützen.