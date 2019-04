Achtung Kinder, der Osterhase kommt

Im CCL werden wieder kleine Überraschungen verteilt

Langenhagen. Ostern steht vor der Tür. Und da dieses Fest ohne fleißiges Eiersuchen und den Osterhasen wirklich langweilig wäre, kommt am Ostersonnabend, 20. April, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr der Osterhase ins Center. Es ist eine Geschichte wie aus dem Märchen: Ein Hase beginnt Eier zu bemalen, diese zu verstecken und dann auf wundersame Weise wieder zu verschwinden, ohne dass ihn je ein Mensch zu Gesicht bekommt. Ostern bringt eine besondere Magie mit sich, die nicht nur die Kleinen begeistert. Im City Center Langenhagen haben Besucher die Chance, dem Osterhasen einmal persönlich zu begegnen und vielleicht eine kleine Überraschung von ihm zu bekommen. Also Augen offen halten – im CCL kann man nicht nur den fleißigen Hasen entdecken, sondern auch noch viele Oster-Schnäppchen.