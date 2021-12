Adventsausstellung im Pavillon

"Holzwurm" präsentiert die Arbeiten im heimischen Garten

Krähenwinkel (ok). Er ist in Langenhagen als "Holzwurm" bekannt. Harald Mund ist normalerweise auf Adventsausstellungen und Weihnachtsmärkten unterwegs, um seine tollen Arbeiten aus Holz zu präsentieren. Doch auch in diesem Jahr hat ihm die Corona-Pandemie wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.Doch gesagt, getan: Evelin und Harald Mund sind ja pfiffig und haben den Gartenpavillon kurzerhand zur Ausstelliungshalle umfunktioniert. Hier sind nicht nur Haralds Kunstwerke zu bewundern, sondern auch die kreativen Meisterwerke seiner Frau und seiner Tochter, unter anderem schöne Taschen. Wer sich selbst einmal ein Bild von der kleinen Adventsausstellung "Im Rehwinkel 1" in Krähenwinkel machen will, kann sich gern unter der Telefonnummer (0511) 7 24 49 02 anmelden und selbst einmal ein Bild machen.