BfK lädt Kinder und Jugendliche zum Adventsbacken ein

Kaltenweide. Aufgrund der erneuten pandemiebedingten Absage des traditionellen Adventsbacken für Jung und Alt des Vereins Bürger für Kaltenweide (BfK) im Alten- und Pflegezentrum Margeritenhof am Kaltenweider Platz veranstaltet der Verein am Freitag, 26. November, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ein Adventsbacken für Kids und Teens imDorfgemeinschaftshaus „Nie’t“ Hus“.Die Einladung richtet sich an alle Kaltenweider Kinder und Teenager, die Lust haben,gemeinsamen Plätzchen zu backen und zu gestalten. Das Probieren und Schnöckernkommt dabei natürlich auch nicht zu kurz. Kinder unter fünf Jahren können in Begleitungeines Erwachsenen teilnehmen.Es steht nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmerplätzen zur Verfügung. Anmeldung sind absofort möglich. Interessierte Eltern werden gebeten, sich an Rabea Lachkham(rabea.lachkham@buerger-fuer-kaltenweide.de) zu wenden, um genauere Informationenzu erhalten. Auf der Internetseite www.buerger-fuer-kaltenweide.de steht auch einKontaktformular für die Backaktion zur Verfügung