Adventskalender im Internet

Jeden Tag wird ein Türchen gestaltet

Krähenwinkel. Der lebendige Adventskalender muss in diesem Jahr leider auch in der Matthias-Claudius-Gemeinde ausfallen. Das Team der Kinderkirche, der Kita sowie Kinder und Eltern fanden das besonders traurig und haben spontan einen kleinen Ersatz gefunden: Sie gestalten jeden Tag ein „Türchen“ auf der Website www.matthias-claudius-kirche-langenhagen.de. Täglich wird ein neues kleines Werk zu sehen sein: Zeichnungen, Lieder, Gebasteltes, Texte. Die Wartezeit auf das große Fest, das in diesem Jahr mit Gottesdiensten in der Erdbeerscheune gefeiert wird, wird so dann doch etwas lebendiger. Das Reinklicken auf der Internetseite der Kirche lohnt sich.