Aktion für Schulanfänger

Packhelfer für Brotboxen gesucht

Godshorn. In bewährter Weise engagiert sich das Langenhagener Unternehmen Pralle Logistik für die bekannte Aktion Brotbox. Dabei geht es um die gesunde Ernährung. Erstklässler sollen eine Brotbox zum Schulbeginn am Sonnabend, 11. August, geschenkt bekommen. Der Inhalt der Brotbox soll nicht nur gut schmecken, sondern den Schülern aufzeigen, was für eine gesunde Ernährung wichtig ist. Gebraucht werden insgesamt 12.000 Brotboxen, denn ebenso viele Schulanfänger gibt es in Hannover und in den Umland-Kommunen. Bei Pralle Logistik wird ein Teil der benötigten Gesamtmenge am Sonntag 26. August, von 10 bis 16 Uhr auf dem Firmengelände am Frankenring 4 gepackt. Damit das Packen schnell erledigt werden kann, gilt: Je mehr ehrenamtliche Helfer mitmachen, desto angenehmer wird es für alle. Und unter allen Helfern werden verschiedene tolle Gewinne verlost. Das Mitmachen lohnt sich und ist ganz leicht, denn Pralle Logistik sorgt für eine gute Ankunft der Helfer. Ab der DB-Bahnstation und Busstation Langenhagen-Mitte gibt es ab 9 Uhr einen Shuttle-Dienst zum Frankenring.Wer mithelfen möchte, meldet sich auf der Internetseite www.biobrotboxhannover.de/mitmachen an.