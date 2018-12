Weihnachtssingen in der Paracelsus-Klinik

Langenhagen. Unter dem Motto "Alle Jahre wieder" fand auch in diesem Jahr wieder das Weihnachtssingen in der Paracelsus-Klinik statt, das der Förderverein der Klinik jedes Jahr für die Patienten sponsert. Musiktherapeutin Uta Beger (auch für die Aktion Kindertraum tätig) mit ihrem Kollegen Jürgen Winkler an der Gitarre brachte auch in diesem Jahr wieder etwas Abwechslung in der Vorweihnachtszeit in den Krankenhausalltag mit deutschen und internationalen Weihnachtslieder. Die Türen der Patientenzimmern wurden geöffnet damit auch die bettlägerigen Patienten die weihnachtliche Musik hören konnten. Mitglieder des Fördervereins der Klinik verteilten kleine Aufmerksamkeiten an die Patienten mit guten Wünschen für eine baldige Genesung und das sie möglichst noch vor Weihnachten entlassen werden können. Der Förderverein der Klinik unter Leitung von Michael Neubauer wünscht allen Patienten und Mitarbeitern der Klinik ein frohes und vor allem gesundes Weihnachtsfest.