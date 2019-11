Kultkino in St. Paulus am Nikolaustag, Freitag, 6. Dezember

Langenhagen. Mittlerweile zum 25. Mal findet das Kultkino in der St. Paulusgemeinde statt. Der erste Film lief vor sechs Jahren in der Weihnachtszeit. Auch in diesem Jahr hat der Gemeindeausschuss einen Film ausgesucht, der die Vorfreude auf Weihnachten ausdrückt. In gemütlicher Atmosphäre und bei Kerzenlicht können sich die Besucher auf einen schönen Weihnachtsfilm freuen..Der Film gehört zu den ganz großen Kinomomenten und ist die Weihnachtskomödie schlechthin.Zum Handlung: Eine amerikanische Familie will dem alljährlichen Weihnachtsstress in diesem Jahr den Rücken kehren und plant, über Weihnachten nach Paris zu fliegen. Doch beim Durchzählen der Großfamilie geht etwas schief und die Familie fliegt ohne den jüngsten der Familie. Der freut sich erst, dass er allein zu Haus ist, muss das Haus aber schon bald gegen zwei fiese Einbrecher verteidigen.Parallel zum Film wird eine kleine Ausstellung präsentiert. Brigitte Basczik hat in den letzten 40 Jahren aus verschiedenen Dekaden Adventskalender gesammelt, die von den Kinobesuchern bestaunt werden können.Vor dem Film und in der Pause stehen Glühwein (mit und ohne Alkohol), Weihnachtsgebäck und ein kleiner Imbiss zur Verfügung. Aufgrund der dunklen Jahreszeit beginnt der Film in der Hindenburgstraße 85 in Langenhagen am Freitag, 6. Dezember, schon um 17.30 Uhr, Einlass ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.