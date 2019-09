Allerbeste Unterhaltung in Schulenburg

Blasorchester Langenhagen musiziert in in der Reithalle

Schulenburg (kr). Das hat schon so etwas wie Kultstatus, was das Ehepaar Georg und Christa Mitschke seit über 25 Jahren in der Reithalle in Schulenburg, Dorfstraße 80, auf die Beine stellt. Die Rede ist vom Serenadenkonzert mit dem Blasorchester der Stadt Langenhagen. Diese Formation, die erst vor wenigen Tagen unter der Leitung von Harald Sandmann den musikalischen Auftakt des 57. Schützenfestes in Langenhagen mit einem tollen Konzert bestimmte, war von Anfang an bei den von Ernst Müller gegründeten Serenadenkonzerten dabei. Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, dem 10. September, ab 19 Uhr. Das breit gefächerte Musikprogramm verspricht allerbeste Unterhaltung. Es erklingen Titel wie „Jubelklänge“, „Fliegermarsch“, „Italo Hits“, „Elvis in Concert“, „The Stars and Stripes forever“ und “Benny Goodman Memories“. Und es gibt ein Ständchen ganz besonderer Art, und das gilt Georg Mitschke, Veranstalter des Serenadenkonzerts seit dem Jahr 1993, der am heutigen Sonnabend, 7. September, seinen 80. Geburtstag feierte.Für das leibliche Wohl mit einem kleinen Imbiss und diversen Getränken sorgen die Stallgemeinschaft und der Schießsportverein Schulenburg. Der Eintritt ist wie immer frei.