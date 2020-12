Alles andere als gewöhnlich

Kinderladen Engelbostel bietet individuelle Gespräche an

Engelbostel. Der Kinderladen Engelbostel ist alles andere als ein gewöhnlicher Kindergarten. In dieser als Verein geführten Elterninitiative packen Mama und Papa mit an, stellen den Vorstand, und der Gemeinschaftssinn steht neben der pädagogischen Arbeit der vier Erzieher mit den Kids im Vordergrund. Wer interessiert ist, aktiv an der Entwicklung seiner Kinder mitzuwirken und ein Teil des Kinderladens zu werden, der ist herzlich willkommen, sich ein Bild zu machen und sich mit seinem Kind für einen Platz ab August 2021 zu bewerben.Ohne die Corona-Pandemie wäre das auch vor Ort zu fast jeder Zeit möglich, aktuell können sich Eltern aber virtuell einen Überblick über den Kinderladen in der Wilhelm-Hirte-Straße 19 in Engelbost verschaffen, die pädagogische Leitung und deren Ansatz kennenlernen und sich selbst und ihr Kind vorstellen. Gesucht sind vor allem Familien, deren Nachwuchs zwischen Oktober 2017 und August 2018 geboren ist. Individuelle Gesprächstermine können zuvor telefonisch unter (0511) 74 17 27 abgestimmt werden.