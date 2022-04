Alles bio – logisch?!

Pop Science zum Thema Ernährung mit David Spencer

Langenhagen. Die Superkräfte der Pflanzen nutzen, klimafreundliches Gemüse essen und die Welt retten - der Pflanzen-Biologe und Science Slammer David Spencer lädt am Mittwoch,4. Mai, um 19 Uhr im VHS-Treffpunkt dazu ein, die wunderbare Welt der Pflanzen zu entdecken und die faszinierenden und vielfältigen Seiten von Obst und Gemüse kennen zu lernen.Was hat das Obst und Gemüse in unserem Kühlschrank mit moderner Pflanzen-Biologie zu tun? Warum ist die Tomaten-Zucht auf dem Balkon ein Ringen gegen die Natur? Weshalb müssen auch Pflanzen geimpft werden? Sind Pflanzen-Zucht und Gen-Technik wirklich unnatürlich? Und wie kann uns die Pflanzen-Forschung dabei helfen, nachhaltiger zu leben?Spencer erzählt erstaunliche und verrückte Geschichten aus der wunderbaren Welt der Pflanzen-Forschung: ein wissenschaftlicher Streifzug durch das Gemüsefach.Der Eintritt kostet zehn Euro.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.