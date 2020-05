Radwege: An der Hindenburgstraße baulich voneinander getrennt

Langenhagen (ok). Ein blaues Radwegeschild ist hier weit und breit nicht zu sehen. Heißt das also, das hier an der Hindenburgstraße nicht auf dem erkennbaren Fahrradweg gefahren werden darf? Nein, im Gegenteil: Gerade durch die bauliche Trennung kann hier gefahren werden. Eine Benutzungspflicht besteht aber nicht. Aber in Corona-Zeiten immer mit entsprechenden Abständen in alle Richtungen.