Nachnutzung des Hallenfreibades Godshorn noch in den Sternen

Godshorn (ok). Jetzt wird Tabula rasa gemacht: Seit zwei Jahren ist das Hallenfreibad Godshorn an der Berliner Allee schon dicht, Vandalismus hat seine Spuren hinterlassen. Die Entscheidung des Rates der Stadt Langenhagen in seiner jüngaten Sitzung: Alles muss raus! Die Gebäude werden komplett abgerissen. Auch der Umkleidetrakt, der zuletzt noch in der Diskussion war, wird plattgemacht. Über die Nachnutzung wird sich ncoh Gedanken gemacht, die Plöne des Ortsrates Godshorn –unter anderem als Freizeitanlage – sollen aber Berücksichtigung finden.