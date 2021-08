Allzeit bereit

5. September: Querbeet-Open-Air mit den Pfadindern

Langenhagen. Auf dem Kirchplatz vor der Elisabethkirche wird am Sonntag, 5. September, ab 18 Uhr wieder ein Querbeet-Gottesdienst gefeiert werden. Ein Jahr ist schon es her, dass dieser beliebte Abendgottesdienst das bislang letzte Mal stattfandIm vorigen Jahr waren die Feuerwehr und die Johanniter zu Gast – in diesem Jahr sind es die Pfadfinder. Denn der Pfadfinderstamm „Friedrich Duensing“ in Langenhagen feiert sein 40-jähriges Bestehen. Eine große Jubiläumsfeier wird es wegen der Pandemie wohl nicht geben. Aber einen Gottesdienst soll es geben, denn die Pfadis gehören zum „CPD“ und das steht als Abkürzung für „Christliche Pfadfinder Deutschland“. Wer den Gottesdienst besucht, wird fröhlich und hautnah etwas erfahren über die Geschichte des Langenhagener Stamms, über die spezielle Einstellung und den Lebensstil von Pfadis und über den Alltag im Zeltlager. Denn Lager und Fahrten sind ein wesentlicher Bestandteil der eingeschworenen Gemeinschaft.Sicherlich wird am Sonntag der Duft von Lagerfeuer über den Kirchplatz wehen. Und Querbeet wäre nicht Querbeet, wenn es nicht auch etwas zum Mitmachen gäbe. Soviel sei schon verraten: Es wird einen Wettbewerb im Spiegeleierbraten geben.Mit dabei sind die Querbeet-Band, die mit Popsongs für gute Musik sorgt, und die Moderatoren Annika Oldemeyer und Mitchell Mielecke, die gewohnt charmant durch den Abend führen werden. Es wird darum gebeten, sich Sitzgelegenheiten (zum Beispiel Campingstühle) mitzubringen. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich mit der Luca-App online anzumelden.